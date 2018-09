Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2018 8.33 12 settembre 2018 - 08:33

Il presidente della Confederazione Alain Berset si recherà oggi a Parigi per incontrare il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nel corso di una visita ufficiale. Le discussioni saranno incentrate sulle relazioni bilaterali e sulla politica europea.

Il tema della politica europea offrirà l'occasione per ritornare sulla Brexit, come comunicato la scorsa settimana dal Dipartimento federale dell'interno (DFI). I presidenti si intratterranno inoltre sulla francofonia e sulla situazione in Medio Oriente. Berset ha anche previsto di dedicare una parte del suo soggiorno alla visita di varie istituzioni culturali - come l'istituto Giacometti inaugurato lo scorso mese di giugno - e di diverse start-up.

Le relazioni tra Svizzera e Francia sono "strette e amichevoli a livello politico, economico e culturale", scriveva il DFI diretto da Berset. In nessun altro Paese vivono più Svizzeri all'estero che in Francia (sono circa 195'700) - e in Svizzera vivono circa 131'000 cittadini francesi. Inoltre, circa 170'000 frontalieri francesi varcano quotidianamente il confine per lavorare in Svizzera.

Diversi dossier, che per un certo tempo avevano oscurato i rapporti bilaterali tra i due Paesi, hanno trovato una soluzione, rilevava ancora il DFI, citando in particolare lo scambio di dati fiscali e il regime fiscale applicabile all'aeroporto di Basilea-Mulhouse (EuroAirport). Su questo ultimo punto l'accordo è entrato in vigore all'inizio del 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line