A Londra lo svizzero Alain Schibl non è noto solo per essere un imprenditore di successo. A lui si deve anche la fondazione di una scuola calcio frequentata oggi da oltre mille giovani.



A Londra gli appassionati di calcio (che certo non mancano!) conoscono bene lo svizzero Alain Schibl: non solo ha pure lui un passato di giocatore cresciuto nella squadra del Losanna, ma è stato soprattutto il fondatore della Sporting Duet AcademyLink esterno, una delle più famose e apprezzate scuola giovanili di calcio nella capitale inglese.



Una istituzione che si è segnalata sempre per la preparazione dei suoi allenatori e l'attenzione per l'insegnamento (oltre che dei rudimenti del gioco del pallone) anche dell'etica dello sport, del multiculturalismo e del rispetto delle regole.



Grazie alla collaborazione con un'ex stella dell'Arsenal, il francese Robert Pires, la scuola fondata dallo svizzero Alain Schibl ha ormai raggiunto gli oltre 1'000 iscritti, confermandosi (con diverse proprie squadre che disputano i campionati giovanili) come una delle più grandi e apprezzate della regione londinese.

Nel Padova Calcio

Schibl oggi è prima di tutto un noto imprenditore svizzero in quel di Londra, con uffici in zona Green Park, ideatore di un fondo d'investimento e ha interessi finanziari in diversi campi, come riciclo, logistica, immobiliare, cibo e moda. Ma resta soprattutto un grande appassionato di calcio, tanto da seguire sempre da vicino (anzi dal campo) la sua scuola e aver fatto ingresso (su consiglio di alcuni amici) anche nel consiglio di amministrazione di una storica formazione italiana, il Padova Calcio (attualmente in testa alla classifica della serie C italiana).



Abbiamo incontrato Alain Schibl a Londra per farci raccontare qualcosa sulla sua scuola di calcio per bambini e ragazzi e qualcosa anche sulla "sua" Svizzera vista chiaramente da Oltremanica.

swissinfo.ch

