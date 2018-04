Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 15.17 25 aprile 2018 - 15:17

Primi segnali di un'inversione di tendenza nel settore alberghiero e della ristorazione: dopo diversi anni di flessione, il giro d'affari del consumo fuori casa è salito lo scorso anno del 5,6% a 23,6 miliardi di franchi.

"Intravvediamo la luce in fondo al tunnel", ha affermato oggi in base al testo scritto il presidente di GastroSuisse Casimir Platzer, in occasione della conferenza stampa annuale a Berna. Il quadro complessivo del settore ricettivo è comunque molto irregolare e varia a seconda delle regioni.

Un giro d'affari come quello registrato lo scorso anno era stato toccato per l'ultima volta nel 2012: da allora è calato costantemente. Rispetto al 2010, il miglior anno per il settore in assoluto, il fatturato del 2017 è ancora inferiore di ben il 9,6%.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.