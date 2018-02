Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ferienverein, una catena bernese di alberghi in difficoltà finanziarie, passa in mani saudite: a grande maggioranza l'assemblea straordinaria degli azionisti ha dato stasera il via libera alla vendita all'investitore Sami Al Angari.

Decisivo per l'ampio sostegno ottenuto è stato il fatto che gli alberghi saranno integralmente mantenuti e con loro i circa 500 impieghi, spiega in un comunicato la società di gestione Poscom Ferien Holding.

Non sono stati fornite indicazioni sui dettagli finanziari dell'operazione: si sa solo che l'investitore ha pagato un "prezzo equo e in linea con il mercato". Stando a notizie di stampa Al Angari ha offerto 58 milioni di franchi.

La vendita dovrebbe essere portata a termine alla fine del 2018. Il 48enne Al Angari è numero uno del gruppo industriale saudita Al Gihaz Holding, fondato nel 1975 dal padre.

Del marchio Ferienverein fanno parte quattro hotel a Wengen (BE), Sils-Maria (GR), Crans-Montana (VS), Arosa (GR), due villaggi vacanze in Sardegna e Spagna e un ufficio viaggi. Il consiglio di amministrazione era da tempo alla ricerca un compratore, visto che la catena necessitava di nuovi capitali.

