3 settembre 2018

Alcol e fumo iniziano a produrre i loro danni a livello cardiovascolare anche se si è molto giovani. Le arterie di chi beve e fuma, anche a basse quantità, iniziano a indurirsi già durante l'adolescenza.

Lo dimostra uno studio dell'università di Bristol condotto su adolescenti di 17 anni e pubblicato sullo European Heart Journal.

Le arterie che si induriscono sono uno dei fattori che aumenta il rischio di avere problemi al cuore e ai vasi sanguigni, come ictus e infarto, in età adulta. Il dato positivo è che se i ragazzi smettono di fumare o bere, le loro arterie tornano normali.

La ricerca è stata condotta sui dati raccolti tra il 2004 e 2008 di 1266 ragazzi, di cui sono state analizzate le abitudini al bere e fumo in diverse età - 13, 15 e 17 anni -, cioè la quantità di sigarette fumate e l'età in cui avevano iniziato a bere alcol. Si è così osservato un aumento dell'indurimento delle arterie in chi fumava, anche in basse quantità, e in chi beveva alcol.

Ovviamente chi nella sua vita aveva fumato più di 100 sigarette o fatto "abbuffate di alcol" (il cosiddetto binge driking) aveva una maggiore incidenza di arterie indurite, rispetto a chi aveva fumato meno di 20 sigarette o bevuto meno di due alcolici al giorno.

"Abbiamo visto che l'abitudine di bere e fumare durante l'adolescenza, anche a bassi livelli rispetto a quelli dell'età adulta - commenta John Deanfield, coordinatore dello studio - è associata ad un indurimento delle arterie e una progressione dell'arteriosclerosi. Se però i ragazzi smettono di fumare e bere durante l'adolescenza, le loro arterie tornano normali. Ciò ci dice che c'è la possibilità di proteggere le arterie già in giovane età".

