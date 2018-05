Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alcol e fumo sono sostanze lecite in tutto il mondo, ma provocano dieci volte più danni rispetto a quelle illecite, come oppiacei o cocaina, in termini di mortalità e di anni di vita in buona salute persi.

Lo sottolinea la "Statistica mondiale 2017 sull'uso di alcol, tabacco e droghe illecite" preparata dal King's College di Londra. Solo nel 2015, 250 milioni di anni di vita in buona salute sono stati persi nel mondo per queste sostanze legali, dieci volte di più rispetto a quelle illegali.

I danni sono molto maggiori, sottolineano gli esperti del King's College di Londra nel loro studio, per la prevalenza di uso molto più alta, con un adulto su sette nel mondo che fuma e uno su cinque che beve.

La mortalità per le sigarette è di 110,7 morti per 100'000 persone, mentre per l'alcol è di 33 e per le droghe illecite è di 6,9. "Fumo e alcol sono sempre 'in vantaggio' in ogni parte del mondo - sottolinea Robert West, uno degli autori -. La maggiore prevalenza si ha in Europa sia per l'alcol sia per il fumo. Pensiamo di essere la culla della civiltà, ma in quest'area ci comportiamo peggio dei paesi in via di sviluppo".

