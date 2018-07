Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 12.15 27 luglio 2018 - 12:15

La catena di negozi Aldi Suisse, in collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (upi), richiama la sedie pensile Gardenline per rischio di caduta. Il prezzo d'acquisto sarà rimborsato ai clienti, anche in assenza dello scontrino di cassa.

In una nota odierna dell'Ufficio federale del consumo, Aldi precisa che in casi isolati il gancio per il montaggio al soffitto incluso nella fornitura potrebbe presentare segni di usura precoce. Ciò può provocarne la rottura con conseguente caduta del cliente.

L'articolo (numero 78961) è disponibile nelle filiali svizzere della catena dal 19.04.2018. Aldi sottolinea che il prodotto non deve essere più utilizzato e può essere restituito in ogni suo punto vendita.

