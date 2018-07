Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 luglio 2018 18.28

Aldi Suisse rinuncia a vendere fuochi d'artificio in Ticino e in Vallese a causa del rischio di incendi dovuto alla siccità permanente.

"Anche se la vendita di fuochi d'artificio è sempre possibile in tutta la Svizzera senza restrizioni - indica Aldi Suisse in un comunicato divulgato in serata -, siamo coscienti della nostra responsabilità vista la situazione critica di siccità, e non solamente per l'ambiente. Questa decisione ci permette anche di fornire il nostro sostegno ai comuni in modo che il Primo agosto possa essere festeggiato in tutta sicurezza", precisa Claudine Esseiva, portavoce di Aldi Suisse citata nella nota.

"La nostra decisione di rinunciare alla vendita in alcune regioni è basata sulle raccomandazioni dell'ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in quanto nelle regioni interessate attualmente è assolutamente vietato accendere fuochi all'aperto", puntualizza la portavoce.

