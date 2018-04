Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 13.30 23 aprile 2018 - 13:30

La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita.

Inizieranno dunque alle ore 13.00 inglesi (le 14 in Svizzera) le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie, affetto da una grave malattia neurodegenerativa.

La Corte europea dei diritti umani ha rigettato il ricorso presentato dai genitori, decidendo che è inammissibile. La Corte ha inoltre rifiutato di domandare al governo di Londra le misure richieste dalla famiglia Evans per tenere in vita il piccolo Alfie.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.