Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 21.08 17 aprile 2018 - 21:08

È stata depositata oggi l'istanza di un nuovo ricorso alla Corte Suprema britannica sul caso del piccolo Alfie Evans, il bambino di due anni in stato "semivegetattivo" per una patologia neurologica invalidante, per il quale i medici chiedono di staccare la spina.

L'istanza, presentata dal papà e dalla mamma di Alfie, Tom e Kate, entrambi poco più che ventenni, mira a ottenere un ripensamento rispetto al verdetto già emesso dalla giustizia del Regno favorevole a staccare la spina.

Si tratta per ora solo di un atto preliminare: se i giudici lo riterranno ammissibile, il caso sarà riesaminato. Altrimenti si procederà con il distacco dai macchinari, nell'Alder Hey Children Hospital di Liverpool, di fronte al quale resta schierato un presidio di sostenitori della famiglia e di attivisti cristiani pro-life.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.