Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 15.20 30 aprile 2018 - 15:20

Vicina al dolore dei genitori, ma convinta che la decisione sull'assistenza medica ai pazienti gravi debba essere fatta da chi ha "competenza in materia". Così la premier britannica Theresa May nella sua prima dichiarazione pubblica sul caso del piccolo Alfie Evans.

Il bambino è morto due giorni fa nell'ospedale Alder Hey di Liverpool dopo una lunga battaglia della famiglia contro la scelta di sanitari e giudici del Regno di staccare la spina.

"È un caso tragico, io credo che tutti noi siamo enormemente dispiaciuti per i genitori di Alfie", ha detto May, visitando una scuola a Manchester. "È una grande tragedia la morte d'un bambino, in particolare quando succede in questo modo", ha proseguito.

Detto questo, "è importante che le decisioni sull'assistenza medica vitale ai bambini e a chiunque altro sia fatta dai clinici, da coloro che hanno competenza in materia", ha sottolineato, pur ribadendo che "in questo momento tutti siamo dispiaciuti per la famiglia di Alfie", per papà Tom e mamma Kate, e "il nostro cordoglio è per loro".

