Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2018 7.46 12 novembre 2018 - 07:46

Nuovo record per Alibaba

Alibaba centra un nuovo record di vendite online speciali nel decennale del 'giorno dei single', l'11 novembre, raggiungendo il picco di 30,8 miliardi di dollari (213,5 miliardi di yuan) a fronte dei 25,3 miliardi del 2017.

Le 24 ore di shopping erano del resto partite di slancio: il traguardo dei 10 miliardi era stato raggiunto, in base a quanto comunicato dalla compagnia di e-commerce fondata da Jack Ma, in appena 1 ora e 48 secondi attraverso Alipay, la modalità di pagamento della compagnia di Hangzhou, mentre quota 1 miliardo in 1 minuto e 25 secondi.

Oltre 180.000 brand a livello mondiale hanno partecipato quest'anno all'iniziativa.

