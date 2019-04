Gli alimenti biologici riscuotono sempre maggiore successo: lo scorso anno in Svizzera ne sono stati venduti per oltre 3 miliardi di franchi (+13,3%).

La crescita riguarda tutte le categorie di prodotti e la quota di mercato del settore sfiora ormai il 10%, è stato indicato stamani a Berna da Bio Suisse.

Per quanto riguarda i soldi spesi per prodotti biologici ogni anno pro capite, gli svizzeri sono addirittura campioni del mondo: 360 franchi, contro 320 nel 2017. Il 56% dei consumatori mette un prodotto biologico nel carrello della spesa ogni giorno o più volte alla settimana, è stato sottolineato.

I contadini seguono questa tendenza e attualmente sono circa 7100 le aziende agricole che operano in base alle direttive di Bio Suisse. Sono inoltre 1000 le società di lavorazione e commercio che possiedono una licenza dell'associazione. Il 15,4% della superficie agricola totale è coltivata in maniera biologica (10% nel fondovalle, quasi un quarto nelle aree di montagna).

Come l'anno precedente, la crescita più forte è stata registrata nella Svizzera occidentale. Con una quota di mercato del 9,9%, il biologico in Romandia è ormai praticamente allo stesso livello della Svizzera tedesca, che per la prima volta ha raggiunto il 10%. Anche nella Svizzera italiana si è assistito a un forte incremento e la quota di mercato è ora dell'8,6%.

