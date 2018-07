Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 7.10 31 luglio 2018 - 07:10

Amici fin da subito. Fin dal primo incontro al G7 in Canada. Lo ha ricordato lo stesso Donald Trump accogliendo alla Casa Bianca il "nuovo amico" Giuseppe Conte.

E fin dalla stretta di mano nello studio ovale, il presidente degli Stati Uniti lo ha rassicurato "Verrai sempre trattato calorosamente. Okay?".

Questo il tono a segnare una intesa palpabile. "Donald non ha fatto mistero di apprezzare l'ospite italiano, l'outsider della politica come lui. Il portatore di cambiamento. Questo il giudizio, chiaro e senza giri di parole, come Trump è abituato a fare. E l'ottimismo per un'Italia che potrà farcela con questa nuova leadership". Potrà rilanciare la sua economia come hanno fatto gli Stati Uniti (sebbene con cifre diverse), ha pronosticato Trump. Potrà consolidare il suo rapporto con gli Usa anche oltre i noti e pure saldi legami di amicizia. Saprà esportare i suoi prodotti. Un'Italia -ha sottolineato il presidente Trump - che aveva bisogno di leadership, "e adesso ce l'ha".

Conte ricambia, con un giudizio tecnico, che mette radici nel suo recentissimo passato: "Da avvocato, posso dire che Trump è un ottimo negoziatore, un grandissimo difensore degli interessi americani".

