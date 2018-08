Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 18.20 01 agosto 2018 - 18:20

Allarme clima. I gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo.

La media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che "è quasi quadruplicato dagli anni 1960".

L'indicazione arriva dal rapporto internazionale "State of the Climate" pubblicato dall'American Meteorological Society e redatto dall'Agenzia degli Usa per l'atmosfera e gli oceani (Noaa) con il contributo di 500 scienziati in 65 Paesi.

