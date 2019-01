L'Unicef, il fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, nel 2019 avrà bisogno di 3,9 miliardi di franchi per i programmi di assistenza all'infanzia in 59 paesi. La situazione è particolarmente grave a causa delle guerre civili che imperversano in diversi paesi in più continenti.

Ancora oggi 41 milioni di bambini Link esternovivono in zone di guerra, o comunque tra violenze e calamità naturali. Mancano acqua pulita, cibo, istruzione, assistenza medica. La maggior parte dei fondi richiesti dall'Unicef Link esternosono per i bambini in Siria, nello Yemen, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sudan meridionale. Tutti paesi che stanno vivendo dei conflitti armati interni.

"Dare ai bambini il sostegno di cui hanno bisogno è fondamentale", ha detto Manuel Fontaine, responsabile dei programmi di emergenza globale. Ha invitato la comunità internazionale a impegnarsi a garantire la protezione dell'infanzia nelle zone di guerra e di crisi.

Milioni di bambini oggi hanno subito "una quantità spaventosa di violenza, paura e traumi a causa dei conflitti e disastri", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'Unicef. "Se i bambini non hanno luoghi sicuri dove giocare, se non si ricongiungono con la famiglia, se non ricevono aiuto psicosociale, le cicatrici invisibili della guerra non guariranno mai", ha avvertito.

