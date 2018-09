Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'alleanza contro le esportazioni di armi in paesi dove è in corso una guerra civile ha già trovato 25'000 persone che si sono dichiarate disposte a raccogliere ciascuna quattro firme per una iniziativa popolare.

La raccolta potrà dunque presto cominciare, indica la coalizione in una nota diramata oggi.

Esponenti di diversi partiti hanno formato un'alleanza per combattere la revisione dell'ordinanza sulle armi proposta dal Consiglio federale, che consentirebbe alla Svizzera di esportare armamenti anche verso paesi teatro di conflitti interni.

Ieri l'alleanza anti export - formata da esponenti di PS, Verdi, Verdi liberali, Borghesi democratici, Evangelici, ambienti ecclesiastici e organizzazioni umanitarie - aveva annunciato l'intenzione di lanciare una iniziativa, a patto che nel giro di due settimane avesse trovato almeno 25 mila sostenitori. Ognuno di loro dovrebbe raccogliere almeno quattro firme in modo da raggiungere il traguardo minimo delle 100 mila sottoscrizioni necessario per la riuscita dell'iniziativa.

Invece di due settimane sono bastati due giorni. Il successo riscontrato mostra l'indignazione della popolazione contro i piani del Consiglio federale, scrive l'alleanza nella nota, rinnovando comunque il suo appello per trovare ancora più sostenitori attivi. Vuole così fare ulteriore pressione sul governo affinché rinunci alla revisione dell'ordinanza sulle armi.

Il testo di quella che è stata chiamata in tedesco "Korrektur-Initiative" ("iniziativa di correzione") è già stato sottoposto alla Cancelleria federale per una valutazione preliminare. I promotori ancora non sono in grado di dire quando sarà pubblicato sul "Foglio federale" dando ufficialmente avvio alla raccolta delle firme.

Modificando l'ordinanza sul materiale bellico e autorizzando l'export di armi verso paesi teatro di guerre intestine, il Consiglio federale, secondo i promotori dell'iniziativa, supera una linea rossa cedendo unilateralmente di fronte alle pressioni dell'industria bellica. Le norme relative all'esportazione verrebbero così allentate senza che il parlamento possa pronunciarsi in modo democratico. Già nel 2014, sostiene l'alleanza, è stata autorizzata l'esportazione di armi verso paesi che non rispettano i diritti umani.

L'obiettivo dell'alleanza - cui hanno aderito anche Amnesty International e il Gruppo per una Svizzera senza esercito - è di fare marcia indietro e di annullare le due modifiche in modo da ripristinare la situazione esistente prima del 2014. Contro le revisioni delle ordinanze non è consentito lanciare un referendum: quella annunciata ieri è quindi da considerarsi un referendum sotto forma di iniziativa, è stato affermato in una conferenza stampa.

