Leggera eccedenza di offerta nel segmento locativo e marcato eccesso di domanda nel comparto della proprietà.

Si presenta così il mercato elvetico dell'alloggio, stando a uno studio sugli effetti della libera circolazione delle persone commissionato dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), che al di là delle medie mette in evidenza due grandi squilibri.

Il lieve rallentamento della crescita dei nuclei familiari - saliti nel 2018 dello 0,6% su base annua per quanto riguarda gli svizzeri e dello 0,9% fra gli stranieri - ha comportato un rilassamento della tensione sul mercato della locazione, ma non su quello della proprietà: questo è influenzato principalmente dall'evoluzione della domanda elvetica e risulta caratterizzato da una progressione insufficiente dell'offerta, si legge in un comunicato dell'UFAB.

In ambito regionale, come nel 2017, l'offerta è risultata abbondante in Ticino, nella Svizzera orientale e nella Svizzera nord-occidentale. Riguardo alle tipologie, negli ultimi anni le attività edilizie si sono spostate fortemente verso le abitazioni da locazione.

Quella del Ticino è una situazione particolare, che presenta il mercato dell'alloggio più alimentato di tutta la Svizzera. L'offerta continua a crescere più della domanda, la quale è composta in misura superiore alla media da nuclei familiari stranieri. Il mercato ticinese della locazione presenta un chiaro eccesso dell'offerta.

