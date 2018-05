Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 13.29 16 maggio 2018 - 13:29

Lo sherpa Kami Rita ha raggiunto per la 22esima volta la vetta dell'Everest

Il nepalese Kami Rita Sherpa ha raggiunto oggi la vetta dell'Everest per la 22esima volta trasformando la sua impresa in un record mondiale. Lo scrive oggi The Himalayan Times di Kathmandu.

Insieme ad un gruppo di nove alpinisti cinesi, precisa il giornale, lo sherpa nepalese ha lasciato ieri il campo base numero IV ed ha raggiunto in mattinata il tetto del mondo a 8'850 metri.

Lo scorso anno Rita Sherpa, che ha 48 anni, aveva raggiunto la cima dell'Everest per la 21esima volta, uguagliando il primato detenuto da Apa Sherpa e Phurba Tashi Sherpa. Ma con il successo della spedizione odierna organizzata da "Seven Summit Treks" ha migliorato la performance che ora gli appartiene da solo.

