Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 20.30 23 luglio 2018 - 20:30

Torna altissima la tensione tra Washington e Teheran.

A surriscaldare gli animi ci ha pensato ancora una volta Donald Trump, con un tweet di fuoco in cui si rivolge direttamente al presidente iraniano Hassan Rohani: "Mai più minacce agli Stati Uniti, o pagherete conseguenze come pochi nella storia. State attenti!".

A scatenare l'ira del tycoon l'affondo del leader della Repubblica islamica, che ore prima aveva ammonito gli Usa: basta con la vostra politica ostile. "La pace con l'Iran - aveva detto Rohani - è la madre di tutte le paci, ma la guerra con l'Iran è la madre di tutte le guerre".

Parole che hanno mandato su tutte le furie Trump che poco prima della mezzanotte di domenica - era appena tornato alla casa Bianca dalla sua tenuta di Bedminster, in New Jersey - ha messo mano allo smartphone con un messaggio scritto a caratteri cubitali: "Non siamo più un Paese che starà fermo di fronte alle vostre stupide parole di violenza e di morte".

La risposta da Teheran non si è fatta attendere ed è altrettanto dura e rivolta al tycoon: "Quelle di Trump sono affermazioni fatte da una persona incapace e stupida come lui", ha detto il capo della Giustizia iraniana Sadegh Amoli Larijani, aggiungendo che "ogni mossa illogica e poco saggia degli Usa porterà a una risposta indimenticabile dell'Iran che rimarrà nella storia".

Sembrano dunque tornati i tempi degli strali e delle offese personali tra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-un, mentre quelli della storica telefonata del 2013 di Barack Obama a Rohani, che avviò il disgelo con l'ex 'Stato canaglia', sembrano lontani anni luce.

