È prodotto e stagionato in modo del tutto simile, ma non è formaggio. È l'alternativa vegetale che un albergatore e il suo cuoco hanno messo a punto in Val Bedretto, alto Ticino, dove per ora riescono a servire e rifornire soltanto la clientela del ristorante. Ma per il 2019…

Mauro Oliani, titolare dello Chalet Stella Alpina, e Andrea Palazzini, lo chef, hanno smesso da tempo di utilizzare la parola 'vegano'. Hanno notato che inibisce: in passato, è bastato togliere quell'aggettivo sulla carta a uno stuzzichino per far sì che i clienti (ri)cominciassero a ordinarlo.

Hanno pure imparato a non definire il loro prodotto 'formaggio'. Benché derivi da 'forma', la legge riserva tale denominazione a prodotti di origine animale [cfr. ODOALink esterno e altre OrdinanzeLink esterno per la Svizzera, e sentenza della CorteLink esterno di giustizia UE per l'Unione europea].

Ma non è solo questione di legge, è anche simbolica: Oliani e Palazzini, con i loro prodotti stagionati, "sfidano" il formaggio nel paese del formaggio. Chiamarlo in un altro modo aiuta a quietare le suscettibilità.

Oltretutto, sono stati proprio i casari della regione a mostrare ai due vegani i segreti del mestiere. E qui sta la particolarità delle alternative vegetali bedrettesi: sono stagionate in cantina.

I prodotti commercializzati finora, e dei quali si trovano più facilmente le ricette, sono invece perlopiù freschi: spalmabile e simil-ricotta alla soia, alternative a stracchino e mozzarella fatte di riso, feta di tofu e prodotti a fette. Più rari i preparati da grattugia.





Andrea Palazzini nelle cantine di Ronco Bedretto dove l'alternativa al formaggio è messa a stagionare. (Ti-Press)

Le forme sono messe a stagionate nelle cantine dello Stella Alpina, come se alla base di questi prodotti non ci fosse un liquido ottenuto dagli anacardi, ma del latte (altro nome riservato per legge, fatta eccezione per il latte di mandorla, ma non per quello di soia).

Un processo che fa sì che il gusto sia ancora più simile a quello del formaggio, benché le proprietà nutritive cambino radicalmente [cfr. video]. Il che suscita l'interesse non solo di chi, come Mauro Oliani, era goloso di formaggio e ha smesso di mangiarlo per scelta, ma anche di chi non può consumarne.

L'alternativa vegana al formaggio può essere prodotta tutto l'anno, finché sul mercato ci sono gli anacardi, poiché la temperatura delle cantine è piuttosto costante. Bisogna solo calcolare una stagionatura di almeno un mese, un mese e mezzo.

"Sono vegano, ma non rinnego il piacere dei sapori che conoscevo prima. Che ho ritrovato nella nostra alternativa ai formaggi". Mauro Oliani Fine della citazione

L'hotel e il ristorante, però, tengono parecchio impegnati Oliani e Palazzini. È quindi nelle mezze stagioni, quando l'occupazione delle stanze è più bassa, che i due aumentano la produzione, che finora ha raggiunto picchi di 50 forme (del peso da 120 a 400 grammi) al giorno.

Non è (ancora) abbastanza per una distribuzione al di fuori della clientela abituale.

Mentre si attrezzano per soddisfarla, sono stati battuti sul tempo per almeno una delle loro alternative, quella al camembert: un'impresa svizzero-tedesca chiamata New RootsLink esterno, da novembre, vende la sua preparazione a pasta molle e crosta fiorita attraverso la grande distribuzione.

I due bedrettesi d'adozione continuano però a sperimentare (al posto degli anacardi si può usare altra frutta secca, anche di maggiore prossimità, e le forme possono essere aromatizzate, ad esempio con erba cipollina, birra, canapa) alimentando così la curiosità verso questi prodotti, anche da parte di chi non osserva un regime alimentare vegetariano o vegano.



Mauro Oliani vive e lavora a Ronco Bedretto da 16 anni. Vi si è trasferito da Milano, dove gestiva una catena di negozi, in cerca di una vita a contatto con la natura e che lascia più tempo per sé. Conosceva già la Valle come meta di vacanze. Fine della finestrella

