Prosegue l'ondata di caldo in Svizzera.

Quella appena trascorsa è stata ancora una notte tropicale in buona parte della Svizzera. La località che ha registrato la temperatura più elevata è St. Chrischona (BS), con 27,4 gradi.

Di poco inferiori i valori raggiunti altrove: a Locarno 25,8, a Vevey (VD) 24,8, mentre a San Gallo 22,7, indica il servizio meteorologico della televisione svizzerotedesca (SRF Meteo) sul suo sito internet, precisando che ha fatto particolarmente caldo fra i 700 e i 1000 metri di quota.

Ieri a Sion (VS) è stata registrata la temperatura più alta dell'anno, 38 gradi. Si tratta anche del record assoluto per questa stazione di misurazione, in funzione dal 1958.

