Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 14.33 02 aprile 2018 - 14:33

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 è appena rientrata sul Pacifico meridionale che, come in una staffetta, lascia la scena ad altri due detriti spaziali, più piccoli, che si preparano a rientrare sulla Terra domani.

Lo indica la californiana Aerospace Corporation, il cui centro di ricerca dagli anni '50 esercita, grazie a fondi governativi, la sorveglianza di tutti gli aspetti delle missioni spaziali militari, civili e commerciali.

Uno dei detriti in arrivo è una parte del razzo europeo Ariane 5, che era stato lanciato il 4 maggio 2007 dalla base di Kourou (Guyana francese) per portare in orbita il satellite per le comunicazioni Astra 1L. Sempre il 3 aprile è atteso il rientro di un frammento del razzo indiano Pslv (Polar Satellite Launch Vehicle), che nel 2012 era stato lanciato dalla base di Satish Dhawan per portare in orbita il satellite radar per l'osservazione della Terra Risat-1.

