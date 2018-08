Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 20.52 28 agosto 2018 - 20:52

Amazon guarda a Hollywood per ampliare la propria offerta di film in streaming. Il colosso di Jeff Bezos ha avviato trattative con gli studios Sony e Paramount per co-finanziare la produzione di pellicole in cambio di alcuni diritti per l'online.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali le trattative sono nelle fasi iniziali.

Ottenere più film dagli studios aiuterebbe Amazon ad attirare un pubblico maggiore al suo servizio in streaming, strappandolo alla rivale Netflix.

