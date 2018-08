Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 18.21 08 agosto 2018 - 18:21

Amazon sale ai massimi storici e continua ala sua corsa verso una capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari, traguardo già sfondato da Apple la settimana scorsa.

I titoli del colosso di Jeff Bezos salgono a 1886,81 dollari per azione, per un valore complessivo di 919 miliardi di dollari. Dall'inizio dell'anno Amazon ha guadagnato in Borsa il 61,2%.

