Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2018 17.36 12 aprile 2018 - 17:36

Due squadre di investigatori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) arriveranno in Siria oggi e domani per indagare sul presunto attacco chimico della settimana scorsa a Duma.

Lo ha detto l'ambasciatore di Damasco all'Onu, Bashar Jafaari, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro.

"Siamo pronti a scortarli dove vogliono, quando vogliono, ogni volta che vogliono", ha aggiunto: "L'Organizzazione per la proibizioni delle armi chimiche ha inviato quattro passaporti all'ambasciata siriana a Bruxelles e i visti sono stati concessi immediatamente". L'Opac sino ad ora non ha confermato.

