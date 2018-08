Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 agosto 2018 - 08:51

L'ambasciatore statunitense a Berna Edward McMullen invita la Confederazione a impegnarsi in nuovi negoziati commerciali con gli Usa. "Un accordo di libero scambio sarebbe una buona cosa", ha affermato in una intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag.

"Gli Stati Uniti sono sempre interessati a negoziati e il presidente Donald Trump è un uomo d'affari, che è aperto a un accordo", afferma McMullen. "Tocca però alla Svizzera fare il primo passo", sostiene.

Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale della Svizzera. Nonostante l'importanza degli scambi non esiste alcun accordo di libero scambio tra i due Paesi. In passato ci sono stati negoziati ma sono falliti - nel 2006 - principalmente a causa dell'opposizione del settore agricolo elvetico e di quello bancario.

