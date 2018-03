Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 marzo 2018

Gli apprendisti che hanno completato il loro tirocinio nell'amministrazione federale raramente rimangono alle dipendenze della Confederazione, l'anno scorso solo uno su cinque. Le cause di questa disaffezione, che dura da anni, non sono chiare.

La quota di apprendisti rimasti nell'amministrazione federale al termine della formazione nel 2017 è ulteriormente diminuita, passando dal 20,8% nel 2016 al 17,2%, indica un rapporto dell'Ufficio federale del personale (UFPER) pubblicato questo mese, di cui rende noto oggi la Schweiz am Wochenende.

La diminuzione su base annua è "marcata", si legge nel documento, secondo cui numerosi apprendisti non hanno cercato un impiego subito dopo la formazione, ma hanno preferito proseguire gli studi o acquisire un'altra esperienza.

Un portavoce, citato dal giornale, indica che l'UFPER intende chiarire, rivolgendosi ai singoli dipartimenti federali, quali siano le cause del limitato interesse per un posto di lavoro alla Confederazione.

L'amministrazione federale è uno dei maggiori fornitori di posti di tirocinio in Svizzera: circa 100 apprendisti sono formati in una quarantina di professioni. L'obiettivo del Consiglio federale è di raggiungere un tasso di permanenza compreso tra il 30% e il 40%. L'ultimo anno in cui l'obiettivo è stato almeno sfiorato è il 2013, con un 28,3%.

