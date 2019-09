La situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche del periodo 2018-2020 è particolarmente positiva. Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali presentano eccedenze in parte elevate.

Secondo le cifre della statistica finanziaria dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), pubblicate oggi, con una quota d'eccedenza pari all'1,2% del prodotto interno lordo (PIL) nominale, nel 2017 le amministrazioni pubbliche hanno raggiunto per la terza volta consecutiva un risultato positivo. La Confederazione presenta il saldo di gran lunga maggiore (0,8%). I Comuni hanno conseguito un risultato di poco inferiore allo zero.

Grazie al buon andamento della congiuntura, nel 2018 la Confederazione e i Cantoni hanno beneficiato di un gettito fiscale elevato e conseguito importanti eccedenze, con la quota più elevata dal 2008. Nel complesso si è registrata una quota d'eccedenza dell'1,4% per l'insieme delle amministrazioni pubbliche.

Anche il presente e il futuro sembrano promettere bene: nel 2019 e nel 2020 si potrebbe registrare un'eccedenza elevata (1,1%). Sono previsti saldi positivi per tutti i settori parziali. Verso la fine del periodo in esame la Confederazione rischia però di conoscere un sensibile peggioramento in seguito all'attuazione della riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS (RFFA).

Per i prossimi anni - secondo quanto si legge in un comunicato dell'AFF - ci si può attendere un calo del tasso d'indebitamento secondo i criteri di Maastricht. Mentre l'onere del debito dei Comuni dovrebbe aumentare leggermente, la Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali potranno ridurre il proprio debito in termini assoluti.

