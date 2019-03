Dopo la sentenza del Tribunale federale di fine gennaio relativa a Lucerna, anche il canton Zurigo estenderà dall'anno prossimo la cerchia di chi ha diritto alle riduzione dei premi di cassa malattia.

I principali beneficiari sono le persone con bambini a carico e i single.

Per famiglie con figli a carico e per i giovani adulti in formazione, la soglia massima di reddito che dà diritto al sussidio salirà nel 2020 da 53'800 a 62'900 franchi l'anno.

Ciò significa che circa 44'000 bambini in più beneficeranno della riduzione, indica oggi in una nota il governo zurighese. Per i giovani in formazione non cambierà invece granché, visto che già oggi sono rari i casi di chi guadagna più di 53'800 franchi.

Per le persone non sposate senza figli, il reddito massimo per ottenere la riduzione sarà portato da 29'900 a 36'300 franchi. Per i single con figli a carico il limite salirà da 37'600 a 41'600 franchi.

Secondo le previsioni, questi adattamenti garantiranno che il 30% della popolazione beneficerà del sussidio. I costi a carico del cantone aumenteranno così di 61 milioni di franchi, di cui 46 milioni a favore dei bambini e dei giovani in formazione.

