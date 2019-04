Ancora manifestazioni oggi per il clima in diverse città svizzere. Ad Aarau, tra le 200 e 300 persone, per lo più giovani, hanno sfilato attraverso la città.

Nel pomeriggio sono previste dimostrazioni anche a Berna, Basilea, Lucerna, Zurigo, Losanna e Ginevra. Sono state annunciate proteste in circa 20 città.

Per la prima volta, le dimostrazioni non si sono tenute il venerdì, la giornata di sciopero in favore del clima di scolari e studenti. L'ultima grande protesta risalente al 15 di marzo ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone in tutto il paese, soprattutto nelle città universitarie.

Nelle settimane dall'inizio dello sciopero del clima, le città di Basilea, Olten e Delémont hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica, cui si è aggiunto il canton Vaud.

Queste comunità riconoscono quindi che i cambiamenti climatici sono opera dell'uomo e si impegnano a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto all'èra preindustriale.

Le autorità di Sion non hanno approvato la dimostrazione sul clima: la domanda di autorizzazione non è infatti pervenuta in tempo e nella forma richiesta.

