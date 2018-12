Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nel voto di ieri in Andalusia, la sinistra ha perso la maggioranza, mentre l'estrema destra è entrata per la prima volta nel parlamento regionale: una svolta storica per la regione che da 36 anni è stata ininterrottamente governata dai socialisti.

Secondo i dati forniti a scrutinio quasi concluso, il Psoe è crollato dal 35,43% del 2015 al 27,97% di oggi. I suoi 33 seggi su 109 (ne aveva 47 nella scorsa legislatura), insieme ai 17 ottenuti da Adelante Andalusia, risultano insufficienti a guadagnare la maggioranza assoluta (55).

Al suo debutto, il partito di estrema destra Vox ha ottenuto il 10,96% dei voti, guadagnando i suoi primi 12 seggi.

Drastico calo anche per il Partito popolare, con il 20,75% dei voti (26,76% nel 2015) e 26 seggi, mentre Ciudadanos è balzato in avanti dal 9,28 al 18,26%, passando da 9 a 21 seggi.

Le elezioni di ieri in Andalusia erano considerate anche un banco di prova per il governo socialista spagnolo di Pedro Sanchez.

