Anna Frank nell'estate 1935 a Sils-Maria in Engadina (Svizzera), dove trascorse due volte le vacanze con i parenti. Anni dopo, nel suo diario, Anna sognava ancora del villaggio svizzero di montagna e immaginava che un giorno sarebbe tornata e avrebbe imparato il dialetto grigionese per interpretare un ruolo da protagonista in un film svizzero. (Anne Frank Fonds / Getty Images)