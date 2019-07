La campagna di prevenzione "Save your friends" della Società Svizzera di Salvataggio (SSS) si rivolge soprattutto ai giovani maschi. Immagine d'archivio.

I giorni di caldo estivo registrati a fine giugno hanno portato ad un aumento degli annegamenti.

La campagna di prevenzione "Save your friends" della Società Svizzera di Salvataggio (SSS) si rivolge soprattutto ai giovani maschi, le vittime più frequenti di questi incidenti mortali in acqua.

Domenica pomeriggio a Friburgo un uomo non identificato è annegato nella Sarine. Allo stesso tempo a Rheinau (ZH) un pensionato ha cercato di salvare il suo cane dalle acque del Reno e da allora risulta scomparso.

Sono solo un paio di esempi di quel che accade in questi giorni. Dati ufficiali sul numero di persone morte per annegamento quest'anno non sono ancora disponibili, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Philipp Binaghi, portavoce della SSS.

Fra il 2016 e il 2018 i decessi sono scesi nettamente da 58 a 37. La media degli ultimi anni si attesta a 44. Almeno i tre quarti degli annegamenti riguardano uomini, spesso giovani fra i 15 e i 30 anni.

La campagna "Save your friends" propone video per sensibilizzare le persone ad essere consapevoli dei rischi, tenendo d'occhio amici e conoscenti. Spesso i giovani maschi si sopravvalutano, sottolinea Binaghi, e cercando di superare i limiti imponendoli poi al gruppo. Una parola detta al momento giusto può evitare il peggio.

I video sono pensati per scioccare e colpire in particolare la "generazione Instagram". Il forte impatto creato dovrebbe aiutare ad attirare la dovuta attenzione.

https://saveyourfriends.ch/

