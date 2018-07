Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 luglio 2018 10.41

L'anoressia risulta fatale nel 5% dei casi, un tasso elevato che ne fa una delle malattie psichiatriche più letali. Guarire, però, non è impossibile, anche grazie a un cambio di approccio nelle cure.

In Svizzera, l'1,2% delle donne e lo 0,2% degli uomini è toccato dalla malattia, secondo uno studio condotto nel 2010 su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). "Solo una minoranza viene curata", evidenzia Sandra Gebhard, capo medico del Centro vodese anoressia e bulimia, interrogata da Keystone-ATS.

Si stima che il 50% dei pazienti arrivi ad una guarigione. Circa il 25% migliora il proprio stato, ma resta afflitto da problemi legati all'alimentazione. Il restante 25% va incontro ad un'evoluzione cronica.

Un quarto dei decessi è dovuto a suicidio, anche perché la denutrizione favorisce l'insorgere della depressione. In altri casi, semplicemente, il corpo finisce per cedere.

Non tutto è però negativo e la speranza esiste. La Gebhard insiste proprio su questo punto: "certo che si può guarire, sentire il contrario mi rattrista". Per meglio aiutare i pazienti, il centro del quale è responsabile ha organizzato squadre multidisciplinari. Si agisce quindi sia dal punto di vista fisico che da quello psichico.

"Il cervello è un organo come gli altri, se non riceve abbastanza nutrimento non riesce a mobilitare le risorse necessarie per lavorare bene", spiega la dottoressa. Per questo gli specialisti hanno cominciato da qualche anno a puntare maggiormente sulla ripresa di peso, in modo da rende poi più efficace la psicoterapia.

Si tratta di un cambio di paradigma, poiché in passato si cercava di curare prima il lato mentale. L'approccio ha permesso di dimezzare la durata media di ospedalizzazione, da 90 a 50 giorni.

