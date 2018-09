Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2018 10.25 29 settembre 2018 - 10:25

L'Autorità nazionale palestinese (Anp) si è rivolta alla Corte internazionale di Giustizia dell'Onu per chiedere ai giudici di ordinare a Washington di rimuovere l'ambasciata americana a Gerusalemme.

La mossa giunge in un momento delicato nei rapporti tra Washington e i palestinesi, in parte a causa della decisione dell'amministrazione Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e quindi di far trasferire a maggio scorso l'ambasciata Usa da Tel Aviv.

L'Anp ha interrotto i contatti con gli Stati Uniti dopo l'annuncio. La corte afferma che nella loro richiesta i palestinesi chiedono "di ordinare agli Stati Uniti di ritirare la missione diplomatica dalla città santa di Gerusalemme".

Neuer Inhalt Horizontal Line