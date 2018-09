Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Se la temperatura media della Terra salisse di 2 gradi e rimanesse così per alcuni millenni l'Antartide perderebbe i suoi ghiacci.

È lo scenario tratteggiato dallo studio di un gruppo dell'Imperial College di Londra coordinato da David Wilson, pubblicato sulla rivista Nature, che ha ricostruito la storia geologica del continente bianco quando le temperature erano confrontabili a quelle previste per questo secolo.

La ricerca è basata sull'analisi dei sedimenti marini della banchisa orientale antartica, la più estesa al mondo, 60 volte la Gran Bretagna. Una distesa di ghiaccio che contiene circa la metà delle riserve d'acqua dolce della Terra e che, secondo gli studi condotti finora, sarebbe meno sensibile al riscaldamento globale. I risultati mostrano negli ultimi 450.000 anni la scomparsa dei ghiacci nel corso dei 4 periodi di prolungato surriscaldamento del pianeta, tra una glaciazione e l'altra.

I maggiori cambiamenti, sottolineano gli autori, hanno riguardato i due periodi interglaciali di 125.000 e 400.000 anni fa, che hanno portato a un innalzamento degli oceani tra 6 e 13 metri rispetto ai livelli attuali.

"Lo studio - ha detto Wilson - mostra che anche un modesto aumento delle temperature di 2 gradi, se prolungato per migliaia di anni, può avere importanti conseguenze sull'Antartide. Queste informazioni - ha concluso - possono aiutare a capire come il continente bianco ha reagito in passato ai mutamenti climatici terrestri, fornendo preziose indicazioni sul futuro".

