Questo contenuto è stato pubblicato il 2 novembre 2018 7.17 02 novembre 2018 - 07:17

Apple non comunicherà più i dati sulle vendite di iPhone, iPad e Mac.

Le vendite dei singoli prodotti "non sono rilevanti per noi a questo punto", spiega il chief financial officer di Apple, Luca Maestri, mettendo in evidenza come il numero di unità vendute in ogni trimestre non sia rappresentativo della performance della società.

