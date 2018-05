Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 7.18 02 maggio 2018 - 07:18

Apple chiude il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in aumento del 16% a 61,1 miliardi di dollari, sopra i 60,9 miliardi di dollari attesi dagli analisti.

Oltre le attese anche l'utile per azione, che si è attestato a 2,73 dollari rispetto ai 2,64 dollari previsti dal mercato. Per il terzo trimestre, Apple prevede ricavi per 51,5-53,5 miliardi di dollari.

I risultati mettono le ali al titolo Apple in Borsa, dove nelle contrattazioni after hours sale del 4,08%. Apple ha venduto 52,2 milioni di iPhone nel trimestre, il 2,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e in linea con le attese degli analisti.

Nel comunicare la trimestrale, Apple annuncia un nuovo piano di buyback da 100 miliardi di dollari e un aumento del dividendo del 16%.

