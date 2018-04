Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 17.36 23 aprile 2018 - 17:36

La Commissione Ue ha aperto un'indagine approfondita sulla proposta di acquisizione di Shazam da parte di Apple. Bruxelles teme che la fusione possa ridurre la scelta per gli utenti di servizi di streaming di musica.

Dopo le indagini di mercato iniziali, la Ue teme che Apple ottenga accesso a dati sensibili commercialmente sui clienti dei suoi concorrenti, che le consentirebbero di mirare dritto ad incoraggiarli a cambiare fornitore e rivolgersi ad Apple Music.

Bruxelles si era attivata il 6 febbraio scorso dopo una lettera in cui Austria, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia, sollevavano preoccupazioni. Ed aveva accettato di valutare l'operazione nonostante non raggiungesse la soglia minima di fatturato che obbliga la notifica alla Ue in base alle norme sulle fusioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.