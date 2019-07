Apple ha avviato un programma di richiamo di prodotti riguardante le batterie di alcuni MacBook Pro da 15 pollici. In un numero limitato di questi pc portatili, gli accumulatori potrebbero surriscaldarsi e comportare un rischio per la sicurezza (pericolo di incendio).

Lo indica una nota odierna dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), precisando che le batterie interessate saranno sostituite gratuitamente.

I modelli interessati (retina, 15 pollici, risalenti alla metà del 2015) sono stati venduti prevalentemente tra settembre 2015 e febbraio 2017. Il programma di richiamo non riguarda invece altri modelli di MacBook Pro.

"I clienti in possesso dell'articolo in questione sono invitati a smettere di usarlo e a seguire le istruzioni su https://support.apple.com/it-it/15-inch-macbook-pro-battery-recall per ottenere la sostituzione della batteria", precisa ancora la nota.

