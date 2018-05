Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 20.52 11 maggio 2018 - 20:52

Apple continua la sua marcia verso i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, mentre Facebook pensa a una sua criptovaluta per consentire all'oltre miliardo di amici del social network di effettuare pagamenti.

L'idea della società di Mark Zuckerberg - riportata dal sito Cheddar - potrebbe dare un'ulteriore spinta alla legittimazione delle valute virtuali dopo l'affondo di Goldman Sachs con una divisione di trading per il Bitcoin e la piattaforma a cui sta lavorando il New York Stock Exchange.

Intanto continua la sua marcia in Borsa anche Apple che intravede sempre più vicino il traguardo storico dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Un obiettivo simbolico e non solo per Cupertino, i cui titoli sono in rialzo da nove sedute consecutive dopo la brusca frenata delle ultime settimane sulla scia dei timori degli investitori sulle vendite dell'iPhone.

Neuer Inhalt Horizontal Line