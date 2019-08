Fra gli apprendisti gli infortuni nel tempo libero sono il doppio di quelli professionali. A renderlo noto è la SUVA, che parla di 19'000 incidenti annui sul lavoro e di 25'000 in totale. In vista dell'inizio dei tirocini, prosegue la campagna sul tema.

Secondo quanto si legge in un comunicato odierno, molte lesioni sono causate dalla scarsa esperienza e dalla propensione al rischio dei giovani. I ragazzi, afferma la SUVA, si entusiasmano facilmente, tendono a distrarsi e a volte sottovalutano i pericoli. Rispetto ai colleghi più esperti, il rischio di infortunio non professionale è doppio.

In pratica, quasi un apprendista su quattro si infortuna nel tempo libero. La maggior parte di questi incidenti (poco più della metà) si verifica praticando uno sport: al primo posto troviamo il calcio (44%), seguito da sci e snowboard (10%).

Tra gli apprendisti delle aziende assicurate alla SUVA si verificano ogni anno quasi 19'000 infortuni professionali, due dei quali con esito mortale. Il rischio di incidenti per i giovani è molto più elevato rispetto a quello degli altri dipendenti, tant'è vero che un apprendista su otto si infortuna sul lavoro.

Per tutte queste ragioni la SUVA prosegue la sua compagna "Tirocinio e sicurezza", mettendo a disposizione materiali didattici e strumenti pratici gratuiti per gli apprendisti e i formatori. Tutto questo per migliorare le conoscenze in merito ai rischi.

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/tirocinio-in-sicurezza

Neuer Inhalt Horizontal Line