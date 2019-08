Andrea Caroni si ripresenta per un nuovo mandato agli Stati

L'attuale consigliere agli Stati di Appenzello Esterno Andrea Caroni (PLR) si presenterà per un nuovo mandato alla Camera dei cantoni durante le elezioni federali di ottobre. Il partito cantonale ha accettato la sua candidatura ieri sera a Gais (AR).

"Cari delegati, grazie per questa nomina unanime", ha twittato il 39enne Caroni al termine dell'assemblea. Vicepresidente del Partito liberale-radicale svizzero e originario di Mendrisio, il "senatore" uscente è stato eletto agli Stati nel 2015. In precedenza aveva occupato per quattro anni l'unico seggio di Appenzello Esterno al Nazionale.

Ieri sera, l'assemblea del PLR ha preso inoltre atto del ritiro della candidatura al Nazionale di Daniela Merz-Sturzenegger. Quest'ultima ha dovuto essere operata alle vertebre cervicali nel giugno scorso a causa di un problema alla voce. Sarà sostituita da Jennifer Abderhalden. La candidatura della giurista di 41 anni è stata accolta dai delegati, ha fatto sapere il partito cantonale sulla sua pagina Facebook.

Il solo seggio detenuto da Appenzello Esterno alla Camera del popolo è attualmente occupato da David Zuberbühler (UDC), nonostante il PLR sia il principale partito cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line