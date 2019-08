Un 59enne è morto oggi pomeriggio dopo che l'elicottero su cui volava è precipitato ad Herisau, nel cantone di Appenzello Esterno. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una 56enne.

La donna è stata trasportata in ospedale da un elicottero della Rega, ha riferito la polizia cantonale alla Keystone-ATS, confermando informazioni circolate su 20Minuten e altri media locali.

Apparentemente si trattava di un volo privato. Le cause dell'incidente non sono note. Un'indagine è stata aperta per chiarire le circostanze esatte dei fatti.

