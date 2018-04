Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 aprile 2018 7.05 03 aprile 2018 - 07:05

"Credo che i palestinesi e gli israeliani abbiano il diritto di avere la loro terra, ma dobbiamo avere un accordo di pace per assicurare la stabilità a tutti e avere relazioni normali".

È quanto afferma il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in un'intervista al magazine Usa The Atlantic. "Il nostro Paese non ha un problema con gli ebrei", sostiene bin Salman.

Nel colloquio il principe saudita è tornato anche ad attaccare l'Iran. "Credo che il leader supremo iraniano - ha detto - a confronto faccia figurare bene Hitler".

