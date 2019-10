Viaggio di lavoro nel Golfo per il presidente della Confederazione Ueli Maurer. Domani, accompagnato da una delegazione del mondo della finanza, volerà alla volta degli Emirati Arabi Uniti e lunedì incontrerà a Riad il re saudita Salman.

La possibilità di un viaggio in Arabia Saudita era stata congelata dopo l'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi.

In maggio, rispondendo alla consigliera nazionale Sibel Arslan (Verdi/BS), il governo aveva affermato che stava studiando l'eventualità di una visita. In giugno, il presidente della Confederazione aveva però dichiarato che non prevedeva nessuno spostamento in Arabia Saudita.

A quattro mesi di distanza le cose sembrano essere cambiate. Il viaggio mira a rafforzare i legami economici e finanziari tra la Svizzera e i suoi due principali partner nella regione del Golfo, indica il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in una nota odierna.

