Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 18.38 15 marzo 2018 - 18:38

Il futuro re saudita Muhammad ben Salman rilancia la sfida a distanza con l'arcinemico iraniano, affermando che se la Repubblica islamica si dovesse dotare della bomba atomica, anche l'Arabia Saudita avvierebbe "velocemente" un programma per sviluppare l'arma letale.

Le parole di Ben Salman giungono subito dopo la nomina alla segreteria di Stato statunitense di Mike Pompeo, già direttore dell'agenzia di spionaggio Cia, considerato uno dei falchi dell'amministrazione del presidente degli Usa Donald Trump nei confronti dell'Iran e del suo programma nucleare.

Ben Salman è impegnato da giorni nella sua prima vera missione internazionale in qualità di sovrano in pectore: dal Cairo a Londra, il principe ereditario si è recato negli Stati Uniti per presentare l'Arabia Saudita come prima trincea nella guerra fredda contro l'Iran. "Se l'Iran svilupperà la bomba nucleare, noi faremo velocemente lo stesso", ha detto il 32enne erede al trono nel corso di un'intervista esclusiva alla Cbs e di cui alcuni estratti sono stati trasmessi dalla rete televisiva americana.

