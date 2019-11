Gli storici hanno ora a disposizione un'unica piattaforma web per eseguire ricerche all'Archivio federale di Berna. Gli utenti hanno addirittura la possibilità di ordinare e scaricare i dossier in forma digitale direttamente da casa.

L'Archivio federale è uno dei pochi al mondo ad offrire un tale servizio, anche se ancora limitato, si legge in una nota odierna dell'istituzione.

Il nuovo portale di accesso (www.recherche.bar.admin.ch) riunisce su un'unica piattaforma web diversi servizi: richiedere informazioni, effettuare ricerche, consultare documenti, inviare un mandato di digitalizzazione o una domanda di consultazione.

Questa novità è resa possibile dall'infrastruttura di digitalizzazione, parte integrante dell'accesso on-line, con la quale l'Archivio federale digitalizza su richiesta i dossier finora disponibili soltanto in forma cartacea. L'infrastruttura è gestita in collaborazione con la Fondazione GEWA, che si occupa dell'integrazione professionale di persone con difficoltà psichiche.

L'Archivio federale è uno dei primi archivi al mondo a puntare sulla digitalizzazione su richiesta ("on demand"). Rispetto alla situazione attuale, con la nuova infrastruttura sarà in grado di moltiplicare per sei le pagine che possono essere digitalizzate all'anno. Un servizio, questo, che verrà offerto gratuitamente agli utenti.

Per ora, tuttavia, la quantità di dossier che possono essere ordinati per persona resta limitata, poiché la capacità dell'infrastruttura di digitalizzazione sarà gradualmente ampliata fino al 2021.

Anche con il nuovo accesso on-line, le sale di lettura rimangono aperte, come sinora, per gli utenti che necessitano di consultare in loco gli atti in forma cartacea. A medio termine, tuttavia, l'Archivio federale intende far sì che la totalità dei documenti conservati possa, su richiesta, essere consultata on-line.

