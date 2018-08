Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 20.02 16 agosto 2018 - 20:02

"Ci ha dato un'idea del divino ogni volta che cantava". Anche Barack e Michelle Obama hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Aretha Franklin. In un comunicato congiunto, l'ex coppia presidenziale ha detto che la cantante ha "definito l'America".

Nel ricordare Aretha Franklin, Barack e Michelle Obama hanno usato immagini particolarmente evocative, fino ad affermare che nella sua voce si poteva sentire la storia degli Stati Uniti, interamente. "Il nostro potere - si legge nella dichiarazione congiunta dell'ex presidente e dell'ex first lady - il nostro dolore, il nostro buio e la nostra luce, la nostra ricerca della redenzione e rispetto".

Aretha Franklin aveva cantato alla cerimonia di insediamento a Washington di Barack Obama nel 2009 e nel corso del mandato dello stesso presidente si era esibita all'inaugurazione del monumento a Martin Luther King jr, sempre a Washington nel 2011, mentre nel 2015 aveva commosso l'allora presidente Obama per la sua interpretazione di "(You Make Me Fee Like A) Natural Woman" durante i Kennedy Honors.

"Aretha - si legge ancora nella dichiarazione - può essere passata a miglior vita, ma il dono della sua musica rimane d'ispirazione per tutti. Possa la regina del soul riposare in eterna pace".

